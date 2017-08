– Melbu hovedgård - kulturarven vi bør ivareta

Nyheter

Melbu hovedgård føyer seg godt inn i rekken av landsdelens mest praktfulle bygninger.

Men det koster både tid, penger og krefter vedlikeholde et slikt anlegg. Hovedhuset sto som kjent ferdig omkring 1845. Og var lenge privatbolig for væreier Christian Frederiksen. Samt knutepunkt for et industrieventyr som er unikt. Det har derfor stor kulturhistorisk betydning. Og utgjør i dag en del av museum nord.

Sett i forhold til andre samfunnsoppgaver, taper ofte verneverdig kultur på slunkne budsjetter. Og ikke alle ser heller nytteverdien av å bevare slike gamle bygg fra en svunnen tid. Takket være dugnadsånden på Melbu, fremstår likevel Melbu hovedgård i så bra stand. Tross sin alder, vær og vind. Hovedbygningen er også blitt et kjærkomment "kulturhus" i lokalsamfunnet.

I sommer ble det utført malearbeider på hovedgården. Men det haster også med omfattende utbedrelser av taket. En spesielt billig affære blir det nok neppe. Men slik nødvendig ivaretakelse av kulturarven kan heller ikke måles i kroner og øre.

Idealistiske sjeler på Melbu har i årevis lagt ned utallige arbeidstimer for å holde en sentral del av historien i hevd. Det er på tide politikerne ser den samme verdien. Og bevilger mer økonomiske midler til vedlikehold. Utsettelse av dette kan dessuten gjøre det dyrere enn nødvendig.

Rune Langnes

Oslo