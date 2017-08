Superprofitt i oppdrettsnæringen

Nyheter

Det viser fersk statistikk fra Fiskeridirektoratet.

Gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 19,4 prosent i 2015 til 36,3 prosent i 2016. Men høye driftskostnader truer lønnsomheten, melder Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

- En driftsmargin på 36,6 prosent er den høyeste gjennomsnittlig driftsmargin vi har registrert siden lønnsomhetsundersøkelsen startet i 1982. Kun to ganger tidligere har vi registrert en gjennomsnittlig driftsmargin på over 30 prosent, i 2006 og 2010, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Hun utrykker en vis bekymring over økte kostnader.

I fjor kostet det i gjennomsnitt 34,29 kroner å produsere ett kilo laks, inkludert slaktekostnad. Det er opp nesten ti kroner kiloet på seks år.

Årsaken til økning i gjennomsnittlig driftsmargin er høy salgspris per kilo Gjennomsnittlig salgspris per kilo har de siste årene vært høy, men i 2016 oppnådde oppdretterne spesielt høy salgspris. Gjennomsnittlig salgspris per kilo solgt laks var 50,97 kroner i 2016, en økning på hele 47 prosent sammenlignet med 2015.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo økte med 18,6 prosent fra 2015 til 2016.