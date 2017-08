Torsk fra Lofoten i tyske utgravninger

Nyheter

Bastiaan Star og Sanne Boessenkool ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo har jobbet med gamle DNA-prøver, og har utviklet en metode for å hente ut DNA-rester fra gamle fiskebein.

Av rester som har blitt testet stammer noen fra utgravinger i handelsbyen Hedeby i Tyskland.

– Her har arkeologene funnet gamle fiskebein og fram til nå har det ikke vært mulig å si om disse fiskerestene kom fra lokal fisk eller om det var handelsvare. Ved å sammenlikne DNA fra ulike bosettinger fra vikingtiden med DNA i moderne fisk har forskerne konkludert med at fisken i Hedeby kom fra Lofoten en gang mellom 800 – 1066 etter vår tidsregning, forteller universitetet i en pressemelding tirsdag.

Det har før vært antatt at tørrfisk var en viktig handelsvare for vikinger, men det har ikke vært beviser på dette. Dersom fiskerestene i studien viser seg å være handelsvare, kan det være et viktig bevis for at fisk har vært norsk eksportvare veldig tidlig.

– Den tidlige handelen med tørrfisk, hvis det er det disse beina representerer, kan tyde på at dette er utveksling av dagligvarer i tillegg til mer prestisjefylte varer. Dette er en potensielt stor endring av utviklingen i forholdet mellom befolkninger, og mellom mennesker og de naturressursene de henter ut, sier Bastiaan Star, en av forskerne bak studien i pressemeldingen.