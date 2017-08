– Hadde vært gøy med like mange deltakere som Vetten opp

Nyheter

– Det er femte året dette arrangeres. Vi har et samarbeid med motbakkeløpene Nonskollen opp og Vetten opp. Nonskollen opp har for eksempel et moderne tidtakerutstyr som både vi og Vetten opp får låne til våre motbakkeløp, forklarer Hanssen.

Folk og vær

Hallartinden MAX har tidligere år slitt litt med dårlig vær. Noe som er grunnen til at de etter tre år flyttet arrangementet fra juni til august. I år håper staben på bedre vær og masse folk.

– Vi regner med at det kommer 100-150 stykker. Men jeg må innrømme at det hadde vært gøy å få like deltakere mange som Vetten opp, som hadde hele 500 deltakere. Deltakerne som kommer til oss er fra hele regionen. Vi får folk fra Harstad, Lofoten og Kvæfjord. Skal vi tro værmeldingene, blir det bra nok vær, sier Hanssen.

Hanssen forteller at å få mest mulig folk ut på tur, er det som egentlig betyr noe.

– Vår profil er å få masse folk ut på tur i fjellet. Da kan vi vise flere hvor vakkert det faktisk er her i Vesterålen. Det gjør egentlig alle små arrangementer rundt om i Vesterålen, understreker han.

Dugnad

For å arrangere et motbakkeløp er det mye som må være på plass. Torsdag ettermiddag skal staben blant annet begynne å bære opp saft og vanntanker, telt og tidtakersystem. Hanssen sier at uten ulike nøkkelpersoner, ildsjeler om du vil, kunne ikke man gjennomført slike arrangementer.

– Vi er en gjeng på 40-50 stykker. Såpass mange må vi ha. I tillegg har vi ulike nøkkelpersoner som står ekstra på for å få dette til. Vi er ei lita bygd å trenger all den dugnadskraft det er mulig å få, sier Hanssen.

På toppen kan man vente seg saft og en fantastisk stemning. Det vil også bli premiering i alle klasser. Premiene har dem fått sponset fra ulike aktører i Hadsel.

– Vi gleder oss veldig, dette blir gøy, slår Hanssen fast.