Årets første høststorm er på vei nordover

Nyheter

Ifølge meteorologene er årets første såkalte høstlavtrykk på vei mot Nord-Norge, skriver NRK Nordland.

Lavtrykket ligger nå over Vestlandet og ventes å trekke nordover i natt. Det er også ventet betydelige mengder nedbør.

– Dette lavtrykket er på vei nordover og i natt og i morgen vil vinden øke i styrke, sier vakthavende meteorolog, Justyna Wodziczko, ved Vervarslinga i Tromsø til NRK Nordland.

Ifølge yr vil det blåse opp til liten storm i Lofoten og det vil ellers være sterk kuling langs store deler av kysten i Nordland, men regn blir det, og det kommer allerede i ettermiddag.

Det er ikke ventet at vindstyrken vil være like sterk i Vesterålen som i Lofoten, men det er ventet at det vil blåse godt. Vinden, som kommer fra sørvest, vil avta i styrke utover ettermiddagen.