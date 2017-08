– Utfordringen blir å være like kompakt defensivt som tidligere

Nyheter

Sortlands lagkaptein, Marius Jørgensen, tror det blir en tøff kamp.

– Man vet aldri hva som kommer mot andrelagene. Etter forrige helgs tap er vi klar over at vi må heve oss flere hakk i de avgjørende fasene av spillet om vi skal klare å ta tre poeng. Men jeg mener at vi har gode muligheter til å slå alle lag i divisjonen på hjemmebane. Derfor bør vi forvente at vi skal vinne, sier han.

Jørgensen har vært en del skadeplaget mesteparten av sesongen. Han stiller til start selv om tilstanden ikke er optimal.

– Situasjonen rundt meg er den samme som den har vært hele sesongen. Jeg er ikke 100 prosent, men ønsker å bidra med så mye som mulig, sier han.

Jørgensen er rimelig fornøyd med Sortlands prestasjoner så langt i sesongen, men mener at de har mer å gå på når det gjelder å få ut lagets potensial.

– Jeg føler at vi har vært ganske solide i hele år. Samtidig ønsker vi å spille bedre og mer offensiv fotball. Utfordringen blir derfor å være like kompakte defensivt som vi har vært tidligere. Det var der det sviktet mot Skjervøy, slår han fast.

De andre vesterålslagene skal også i ilden denne helga. I 4. divisjon er det full rulle lørdag. Morild reiser til Lofoten for å møte Ballstad. Høken møter Medkila i Harstad, mens Melbo tar turen til Skånland.

VOL vil følge kampen mellom Lillestrøm 2 og Sortland lørdag ettermiddag.