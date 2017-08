Flere vesterålinger deltar i Barents summer Games

Nyheter

I starten av september arrangeres Barents Summer Games i Bodø, som er det største internasjonale idrettsarrangementet i Bodø noen gang.

Utøvere fra hele Norge skal delta, i 15 ulike idretter. Totalt sett skal 900 personer være med. Flere utøvere fra Vesterålen stiller også.

Fra bowlingklubben Blue Strike på Sortland stiller Marita Berglund og Fredrik Nilssen. I sykling, som representant for Vesterålen sykkelklubb, stiller Magdalene Lind. I fotball er Lise Olsen representert, mens Kåre Lykseth og Maria Kristin O. Nerdal stiller i bueskyting. Samtlige representerer Sortland.

De norske lagene består av utøvere fra hele landsdelen og skal altså forsvare Norges ære «mini-OL», som arrangementet blir titulert som.

I tillegg til det idrettslige, legges det også til rette for to kulturelle arrangementer der alle kan møtes på tvers av idrettene og landene. Mottoet for lekene er er «Developing friendship through sports in the Barents Region».

Dette er fjerde gang Barents Games går av stabelen.