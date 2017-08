Nyheter

Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for Miljøpartiet Dei Grønne, sier til Klassekampen at han garanterer at de vil kaste regjeringen om partiet får vippemakt etter valget. Årsaken er at Frp er et av regjeringspartiene.

Hansson, som er partiets eneste stortingsrepresentant og førstekandidat i Akershus, mener det går an å samarbeide til høyre uten Frp.

– Vi vil holde oss til valgresultatet og kommer til å gå til valg på vår egen politikk. Og vår politikk er at vi ikke vil støtte en Frp-regjering, understreker Hansson overfor Klassekampen.

MDG har også stilt som ultimatum at partiet skal ha gjennomslag for å starte avviklingen av norsk oljevirksomhet.

– Vi er det mest samarbeidsvillige partiet i norsk politikk, fordi vi er klare til å ha politiske samtaler både med høyresiden utenom Frp og med venstresiden, sier Hansson.

MDG fikk i 2013 2,8 prosent og én representant på Stortinget. De fleste målingene før årets valg ligger viser at partiet i dag ligger på 3-tallet, men partiet har vært over sperregrensen på 4 prosent på noen målinger i sommer. Klarer de 4 prosent ved stortingsvalget, kan de få seks-sju stortingsrepresentanter og i teorien havne på vippen.

For to uker siden slo Ap-leder Jonas Gahr Støre fast overfor VG at det er uaktuelt med et regjeringssamarbeid med Rødt og MDG.