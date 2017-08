Sjømat Norge frykter usikkerhet

Nyheter

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 91,6 milliarder kroner i 2016. 67 prosent av dette ble eksportert til det europeiske matmarkedet.

- En absolutt nødvendighet

Ifølge NRK mener Sjømat Norge at EØS-avtalen er en absolutt nødvendighet for Norges fiskerihandel. De frykter en usikkerhet for arbeidsplasser og eksport hvis Senterpartiet får det slik de ønsker med å trekke Norge ut av avtalen.

– Vi er bekymret for at politiske partier stiller så alvorlige spørsmål til EØS-avtalen, for det er en avtale som sikrer oss helt nødvendig tilgang til EU-markedet. Det å skape usikkerhet til avtalen skaper også usikkerhet i arbeidslivet og på arbeidsplasser, sier Kristin Alnes, fagsjef samfunnskontakt og industri i Sjømat Norge til NRK.

Ifølge Alnes er det ikke noe alternativ til EUs marked for den norske sjømaten.

- Store svakheter

Senterpartiet mener at Sjømat Norge ser bort fra bedre alternativer til EØS-avtalen.

– Problemet til Sjømat Norge er at de mener EØS-avtalen er det eneste rette, og at den er perfekt. Jeg mener den har store svakheter og ønsker å få et alternativ til den, sier stortingspolitiker Geir Pollestad fra Senterpartiet til NRK.