– Glad for oppklaringen

Nyheter

– Siv Jensen bekrefter det vi har sagt hele tiden. Åpning av LoVeSe er et virkemiddel for arbeidsledige vestlendinger og leverandørindustrien i Rogalandsregionen. Det er naivt av nordlendinger å tro at staten vil sørge for at arbeidsplasser kommer til landsdelen, sier Sannes.

Jensen lokker med 15.000 oljejobber Finansminister Siv Jensen og Frp lokker med inntil 15.000 oljejobber i Rogaland dersom det blir full oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hun sier at FrP vil gi arbeidsplasser til arbeidsledige oljearbeidere på Vestlandet truer nordnorske fiskeriarbeidsplasser.

– Hensyn til fiskeri og miljø må vike for oljelobbyen sin interesser og manglende evne til å være med på den nødvendige omstillingen av Norge. Jeg er glad for at FrP sin partileder er så tydelig på hva som er motivasjonen for å bore etter olje i våre mest sårbare områder.

Sannes peker på at Helgeland også har opplevd bortfall av oljearbeidsplasser.

– Så FrP sine lovnader til Vestlandet må være en kalddusj for dem som hadde håpet på økt aktivitet i nord, konstaterer hun.