Jensen lokker med 15.000 oljejobber

– Dere og vi skal være stolte av olja, sa Frp-leder Siv Jensen under valgkampåpningen i Sandnes lørdag, skriver Stavanger Aftenblad.

SV og Venstre klare på at det ikke blir oljeutbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja: – Legg ballen død Venstre og SV mener at de største partiene bare må innse at det ikke kommer til å bli oljeutbygging utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Deretter proklamerte Jensen at partiet vil være garantist for at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for oljeboring. Det vil ifølge partilederen sikre oljefylket Rogaland mellom 5.000 og 15.000 oljejobber i framtiden.

Wenche Cumming svarer Kjell Børge Freiberg: – Han overser de viktigste konfliktområdene – At Lofoten, Vesterålen og Senja trenger et miljø- og oljevernsenter, er det ikke uenighet om, skriver Wenche Cumming, leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja i sitt svar til Kjell Børge Freiberg.

Til NRK bekrefter Jensen at dersom Frp kommer i posisjon etter stortingsvalget i september vil det bli konsekvensutredning av områdene i Nord-Norge.

Freiberg om oljevernsenteret: – Et viktig verktøy for åpning av Nordland 6 og 7 Regjeringen vil i 2018 gi 27 milloner kroner til oljevernsenteret. Da Siv Jensen slapp nyheten i Svolvær tirsdag, sa også partikollega Kjell-Børge Freiberg at senteret er et viktig verktøy for å få åpnet havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet.

– Hvis Frp blir store nok og kan påvirke de beslutningene som tas de neste fire årene, så blir det det, sier Jensen til statskanalen.

