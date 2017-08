Våt sensommer i hele landet – men det kan være sjans for sommerlige opplevelser i Nord-Norge

Nyheter

– Det er vanskelig å utpeke noen «værvinner» denne helgen, fastslår statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt overfor NTB.

Etter å ha tenkt seg lenge og nøye om, går hun for de tre nordligste fylkene, selv om også de må belage seg på regn enkelte steder.

– I ytre strøk er det gode sjanser for sommerlige opplevelser i de nordlige fylkene, med sol og temperaturer opp mot 20 grader. Men det ligger et lavtrykk over Finland og Sverige som truer med regnbyger tett mot grensa, sier statsmeteorologen.

Store lavtrykk

Lettere er det å utpeke helgens «værtyper», som igjen trues av tidvis intenst regnvær.

– Oppsummert blir det ustabilt i Sør-Norge, men helgen sett under ett er det her det blir våtest, særlig lørdag, sier statsmeteorologen.

Lavtrykket som kom inn fra Den engelske kanal og tok med seg 40–50 millimetervann inn over Østlandet onsdag, beveger seg samtidig nordover.

– Dette ligger nå over Trøndelag, og det tordner på kysten i Møre og Romsdal. Der blir det gradvis bedre mens nedbøren flytter seg nordover, og vi venter sol igjen og fint vær torsdag, sier Thyness.

Sommeren ikke over

De fleste som har planer om å arrangere noe utendørs i helgen, bør altså belage seg på regn på et eller annet tidspunkt. Bygene blir neppe store nok til å forårsake ødeleggelser, men meteorologen sier man bør være obs der det har regnet mye tidligere i uka.

– En eller annen gang blir glasset fullt, sier meteorologen.

Den gode nyheten er imidlertid at spådommen om tidlig høst temperaturmessig ikke ser ut til å gå i oppfyllelse.

– Det har jo vært nattefrost både i Sør- og Nord-Norge allerede i sommer, men jeg tror ikke det blir noe tema i helgen. På klare netter i nord kan det kanskje være muligheter for frost, sier Thyness.

– Men på dagtid vil temperaturen i nord ligge et sted mellom 15 og 20 grader, og i sør og østafjells venter vi temperaturer ute på 20-tallet, sier hun.