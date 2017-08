Vesterålen er den regionen i landet der det lyner minst

Nyheter

Det er i tredje og fjerde kvartal de fleste skader etter lynnedslag meldes inn til forsikringsselskapene, og spesielt i juli, august og september er det en stor økning, melder Frende forsikring.

Toppår i 2014

Meteorologisk institutt registrerer antall lynnedslag i Norge. I 2016 registrerte de totalt 89 406 lynnedslag. Det nevnte toppåret 2014 hadde hele 630 118. Dette inkluderer også lyn mellom skyer. Ved utgangen av juli var det registrert 27 124 lynnedslag til nå i år.

– Vi ser også at det er store variasjoner i antallet lyn og påfølgende skader fra år til år og fra sesong til sesong. Derfor er det ikke godt å si hvordan 2017 blir, sier Petter Lassen i Frende.

Temperaturforskjeller

For at vi skal få lyn, trenger vi en spesiell type skyer, som på godt norsk heter bygeskyer. For at de skal gi lyn, må skyene strekke seg ut fra nær bakken til stor høyde.

– På sensommeren er forholdene på Østlandet ideelle for å lage høye bygeskyer. Bakken er varm, og temperaturforskjellen mellom bakken og lufta over er stor. Dermed fungerer bakken omtrent som en kokeplate. Vi får høye bygeskyer og det kan dannes lyn, sier meteorolog Laila Fodnes Sidselsrud hos Meteorologisk Institutt.

Minst i Vesterålen

Meteorologisk Institutt fører statistikk over lynnedslag, og tallene for 2007-2015 viser at det er Bø som er den kommunen i landet med minst lyn i snitt. På topp 10-lista over minst lyn finner vi også Andøy, Sortland og Hadsel.

I disse kommunene lyner det minst

Bø, Nordland Andøy, Nordland Harstad, Troms Sortland, Nordland Karlsøy, Troms Flakstad, Nordland Kvæfjord, Troms Hadsel, Nordland Røst, Nordland Moskenes, Nordland

I disse kommunene lyner det mest

Lørenskog, Akershus Nes, Akershus Sør-Odal, Hedmark Skedsmo, Akershus Rindal, Møre og Romsdal Nittedal, Akershus Skiptvedt, Østfold Sarpsborg, Østfold Ås, Akershus Gjerdrum, Akershus

