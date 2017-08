Savnet person funnet – sendes til legevakt for sjekk

Nyheter

Hovedredningssentralen sendte sent torsdag kveld sendt et Sea King-redningshelikopter fra Bodø til Vesterålen etter at en person i starten av 20-årene ble meldt savnet.

Røde Kors bistod

På grunn av mørket ble helikopteret sendt tilbake til Bodø. Politiet fikk deretter bistand fra Røde Kors.

Hovedredningssentralen opplyste til VOL i 23.30-tiden at leteaksjonen finner sted på Langøya og i Sortland kommune.

– Vi vil søke en liten periode til. Hvis det ikke fører til noe konkret funn, må vi områ oss og se på hva som er hensiktsmessig, for eksempel om vi må vente på dagslys, sa operasjonsleder Elisabeth Eide ved Nordland politidistrikt til VOL klokka 23.45.

I 02.30-tiden meldte operasjonssentralen at leteaksjonen var avsluttet.

Den savnede personen er blitt funnet og kjøres til legevakt for en sjekk.