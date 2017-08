Tar opp kampen mot spøkelsesfisket

Nyheter

Samlet i København

Som en del av oppstartsfasen på det nye prosjektet Clean Nordic Oceans (CNO) avholdes i dag den første workshopen, i København ved Nordens Hus, med over 50 deltakere fra hele Norden, skriver Kyst og Fjord.

CNO er et treårig prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd. Fiskeridirektoratet skal lede prosjektet i samarbeid med Sverige og Danmark.

Skal redusere faren

Hovedformålet til prosjektet er å etablere et kunnskaps- og formidlingsnettverk mellom deltakende nordiske land for å redusere faren for «ghost fishing», forsøpling av havet og øke gjenvinningen fra både yrkesfiske og fritidsfiske.

Alle nordiske land inviteres til å gi innspill i prosessen og å delta i det nye kunnskaps- og formidlingsnettverket. Gjennom en slik kunnskapsoverføring er målet å benytte gode og tilpassende løsninger for respektive land og deres problemstillinger.

Alle nordiske land er med

Foredragsholdere fra alle de nordiske landene, samt andre relevante etater og institusjoner, er invitert til prosjektet.

De skal bidra med å få frem kunnskap og erfaring om tap av fiskeredskap, hvor stor denne problemstillingen er i de ulike landene og hva slags tiltak som trengs for å redusere dette.