– Kystvakta har ingenting her å gjøre

Norske myndigheter har gitt Statoil tillatelse til leteboring i det aktuelle området ved Korpfjell i Barentshavet.

Fikk pålegg om å fjerne seg

Mannskap og småbåter fra Arctic Sunrise har ikke forlatt sikkerhetssonen, til tross for boreriggens anmodning om dette, og de er dermed til hinder for leteboringen. Dette er i strid med norske interesser etter petroleumsloven.

Politimesteren i Troms har gitt Arctic Sunrise pålegg om å fjerne seg fra sikkerhetssonen. Hvis de ikke forlater frivillig, vil de bli fjernet med bistand fra Kystvakta.

Dette skriver fungerende politimester Astrid Karlsen i en pressemelding.

Vil stanse oljeleting i nord

Aktivistene som har protestert mot Statoils kontroversielle oljeboring i Barentshavet har nå festet en gigantisk flytende jordklode til boreriggen Songa Enabler. Kloden inneholder oppfordringer fra folk over hele verden om å stanse letingen etter ny arktisk olje.

– Samtidig har Kystvakta annonsert at de vil fjerne de fredelige aktivistene med makt, og at de vil borde Greenpeace-skipet Arctic Sunrise for å taue det bort fra borestedet, skriver Greenpeace i et svar til politiets pressemelding.

– Like stor rett

Greenpeace forsvarer videre sin aksjon.

– Kystvakta har ingenting om bord på Arctic Sunrise å gjøre. Dette er internasjonalt farvann, til og med utenfor Norges økonomiske sone.

Organisasjonen peker også på Havrettskonvensjonen.

– Den er tydelig på at vi har minst like stor rett til å protestere og beskytte klimaet og sjøfuglene som holder til her, som Statoil har til å bore, forsvarte Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge seg med.