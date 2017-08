– Utfordrer oljetilhengerne på nordlandsbenken

Nyheter

Rekordmotstand mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen Oppslutningen om å holde områdene utenfor Lofoten og Vesterålen fri for oljeboring øker, ifølge en undersøkelse utført av Norsk medborgerpanel.

Nye tall fra Norsk medborgerpanel viser at motstanden mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er rekordhøy i befolkningen.

Både på vestlandet, men ikke minst i nord er motstanden markant høyere nå enn for kun et år siden. Nå sier to av tre spurte i Nord-Norge nei, og alle kommunene i Lofoten har som kjent gjort vedtak om at de ikke ønsker oljeboring i regionen.

Ida Gudding Johnsen i Venstre sier i ei pressemelding at åtte av ni representanter på nordlandsbenken ja til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er dermed et gap mellom folket og deres representanter på Stortinget. Snart er det valg, sier Ida Gudding Johnsen og utfordrer oljepartiene på nordlandsbenken.

– Jeg er ute etter en av plassene på nordlandsbenken. Nordland trenger politikere som er næringsvennlige og som vil jobbe for grønn vekst. Vi har en næringsrik kyst, gode kompetansemiljø, kortreist kraft og en natur som kan gi en hel verden påfyll. Det er dette vi skal leve av i framtida - ikke oljen, sier Gudding Johnsen.

– Bommer



Hun mener oljetilhengerne bommer på planken og gjør det hun kaller «tresteg i feilvurdering» når de ivrer for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Både med hensyn til klima, miljø og næringsutvikling er det feil å åpne for oljeboring i de sårbare områdene. Vi kan ikke ha politikere som med åpne øyne bykser baklengs inn i framtida, sier Johnsen.

Venstrepolitikeren er tydelig på at politikerne må spille på lag med næringslivet for å stimulere til flere nye bedrifter og jobber i Nordland. Hun vil jobbe for gode, generelle rammevilkår og et skattesystem som stimulerer til bedriftsetableringer.

– Det må bli enklere å starte nye bedrifter, og det må lønne seg å satse på de miljøvennlige løsningene.

– Må kompenseres





Stortingskandidaten har i hele vår reist rundt i fylket og besøkt bedrifter, både små og store. Hun mener det er viktig at politikerne i Nordland er klar over utfordringene bedriftene står overfor:

– Vi må sikre at vi kompenseres for avstandsulempene vi har i nord. Vi må fortsette løftet for samferdsel og sørge for at politikernes skatte-iver ikke kveler næringslivet i fylket. Dessuten må vi hegne om EØS-avtalen, som gir viktig markedstilgang for bedriftene i eksportfylket Nordland" sier Johnsen (V).

Venstrepolitikeren mener det er på høy tid at politikerne på nordlandsbenken sier et klart og tydelig nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, og heller konsentrerer seg om å legge til rette for at bedrifter, næringsliv og politikere spiller på lag for ei fornybar framtid i nord.