Overskyet og regnbyger

For etter en smått magisk lørdag rent værmessig, er det slutt på moroa for nå. For skyene som kom i går kveld vil fortsette å formere seg og vil etter hvert også spre sitt avkom over Vesterålen i form av regn.

Totalt sett er det snakk om omlag 15 millimeter i løpet av dagen.

Til alt hell blir det ikke mye vind, kun omlag 4 meter i sekundet fra nord.

Tekstvarsel Nordland:I nord nordøstlig stiv kuling 15, i sør nordvestlig frisk bris 10 fram til om ettermiddagen, senere liten kuling 12. Regn og regnbyger. Utrygt for torden i indre strøk.