Foreslår å videreføre regional skolesatsing

Dette kommer frem av papirene til arbeidsutvalgsmøtet i regionrådet som skal holdes 25. august.

I innstillingen til vedtak står det at det skal ansettes en prosjektleder til prosjektet som er avhengig av ekstern finansiering for å starte opp.

Det er Regionalt kompetansekontor i Vesterålen og Lødingen som vil sette i gang prosjektet «Skoleutvikling i Vesterålen 2018 -2023» med planlagt oppstart fra nyttår 2018. Prosjektet bygger videre på prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling (UiU) - tilrettelegging av skolene som lærende organisasjoner. Prosjektet er del av nasjonal satsing på skoleutvikling og hovedfinansiering vil komme via Fylkesmannen i Nordland. RKK ønsker å lyse ut stilling som prosjektleder snarest, heter det i papirene.

Dekker 70 prosent

I papirene kommer det også frem at den endelige prosjektbeskrivelsen er under arbeid og et oppdatert utkast vil legges fram i møtet.

Fylkesmannen vil ifølge papirene dekke 70 prosent av kostnadene i prosjektet. Det er fra Fylkesmannen også åpnet for at egenandelen på 30 prosent kan være den summen kommunene i dag betaler for drift av RKK.

Dermed kan det tyde på at prosjektet ikke vil koste noe mer enn det kommunene allerede er forpliktet å betale i dag.

Fondsmidler

RKK Vesterålen har i tillegg egne fondsmidler som kan anvendes til utviklingsformål. Økonomisk ramme for prosjektet vil være om lag 1,5 mill. kroner per år.

RKK vil i løpet av høsten 2017 tegne en egen avtale med NORD universitet om faglig bistand i «Skoleutvikling Vesterålen 2018 – 2023» slik det forutsettes fra Fylkesmannen.

Denne avtalen vil gi det nødvendige grunnlag for å sette opp et mer detaljert budsjett.