Andøy og Hadsel er lyspunktene

Nyheter

Det viser fersk statistikk fra SSB. I Andøy steg folketallet med 20 personer i andre kvartal. I Hadsel var veksten på 34 personer.

Fornøyd, men….

Ordfører Jonni Solsvik i Andøy er glad for veksten, men han er rask til å minne om at Andøy har utfordrende tider foran seg.

–Jeg er alltid fornøyd med at folketallet stiger. Folketallsutviklingen er den faktoren som spiller størst rolle når det gjelder kommuneøkonomien, sier ordføreren.

Folketallet per 30. juli avgjør hvor mye penger kommunene får fra staten det påfølgende året. Derfor er SSB-tallene viktige.

Dessverre for andøypolitikerne bodde det 36 færre mennesker i kommunen ved utgangen av andre kvartal i år sammenlignet med andre kvartal i fjor. Lødingen (minus 27) og Bø (minus åtte personer) må også belage seg på å få litt mindre penger fra staten neste år. I de øvrige kommunene er det svak vekst. Sortland og Øksnes har den beste veksten det siste år med henholdsvis 47 og 29 personer.

Jonni Solsvik sier at kommunen har forberedt seg på å møte tøffere tider. Kommunen hadde et overskudd i regnskapene i fjor.

– I stedet for å bruke av de pengene, er det satt av penger til fond. Argumentet for å gjøre det var å møte utfordringer, sier Andøy-ordføreren.

Han signaliserer sterk tro på fremtiden, og tror at nye planer i næringslivet vil «kunne motvirke det meste av negative effekter fra Langtidsplanen for Forsvaret».

Vekstvinneren

Varaordfører Kurt Jenssen, Sp, jubler over at Hadsel er vekstvinneren i andre kvartal.

– Uansett hva som er årsaken til veksten, er det veldig godt at det er oppgang, slår han fast.

Hadsel vil få mer penger i 2018 enn i 2017 som følge av veksten.

– Bra, det trenger vi, sier Jenssen.

Han mener at tilrettelegging for boligbygging er det viktigste kommunen kan bidra med for å få vekst i folketallet. På det området har kommunen en hyggelig nyhet. Et område på Børøya, som alle trodde var ubebyggelig på grunn av dyp myr, klargjøres for boligbygging. Dette er området som ligger mot Hadselbrua.

Folketallsveksten i Hadsel er nesten utelukkende knyttet til innvandring, men kommunen har også et lite fødselsoverskudd.

Bekymret

Sortland, Øksnes og Hadsel har vekst i folketallet det siste året.

– Det er selvfølgelig bra at Sortland vokser, men jeg er bekymret for Vesterålen, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland.

Folketallet steg med anemiske 53 personer, 0,2 prosent i kvartalet, og veksten det siste året er på bare 16 personer. Dette bekymrer Bjørkmo. Hun sier at dette er det politikerne må konsentrere seg om.

Karianne Bråthen, ordfører i Øksnes, er også fornøyd med at kommunen har vekst det siste året.

– Hvis det holder seg i resten av perioden, er det fanatisk. Det viser at vi gjør noe rett, at vi er attraktiv kommune å bo i, sier Bråthen.