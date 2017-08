– En avtale med stort potensiale for Vesterålen

Nyheter

– I Zhejiang-provinsen bor det 55,6 millioner mennesker. Det er mange potensielle turister til Vesterålen, sier Aasvik til VOL mandag ettermiddag.

Avtalen Vesterålen Regionråd har inngått er med kommunen Zhousan i Zhejiang-provinsen. Det ble inngått en lignende samarbeidsavtale i 2010, men denne ble lagt på is da forholdet mellom Norge og Kina surnet i årene i etterkant.

Avtalen som i dag ble signert er en gjenopprettelse av samarbeidet og en fornying av denne avtalen.

Avtalen mener Aasvik vil være god for begge parter.

– Zhousan er en kommune som på mange måter er veldig lik Vesterålen, dog da med noen flere innbyggere. Men det er et område med mange øyer og med mye fokus på turisme og sjømat og ikke minst bærekraftig utvikling, sier Aasvik.

– Hva får Vesterålen ut av dette konkret?

– Vi har ambisjoner om at avtalen vil åpne dører og bidra til bedre releasjoner mellom næringslivet i de to regionene. I løpet av de siste dagene har vi hatt mange gode samtaler. De har blitt bedre kjent med Vesterålen og med de aktørene vi har her. Dette er et godt utgangspunkt for et fruktbart samarbeid på kort og lang sikt.

Til Kina

Vesterålen Regionråd er invitert til reiselivsmesse i Kina i september og sjømatmesse i november. Håpet er at også Vesterålen kan lære noe av en innovativ region i Kina.

– I tillegg til et stort turistpotensial , så vil vi også kunne lære mye av dem. De har enorme turiststrømmer til sin region. Zhousan er også en kommune som ligger i en provins som det satses enorme summer på innen industri, næringsutvikling og boligutvikling. De har noen store bro- og tunnel-prosjekter, som vi kan lære mye av.

Under besøket på Nordlaks på søndag, kom det mye skryt.

– Representantene fra Kina skrøt veldig av Nordlaks. De skrøt av teknologien, hvor langt fremme de var og ikke minst arbeidet med kvalitet. Det gjør meg som ordfører veldig stolt, si