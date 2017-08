Dømt til 60 dager i fengsel for grovt bedrageri

Nyheter

En kvinne i 30-årene fra Vesterålen er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Hun ble dømt for å ha utført grovt bedrageri, og for å ha avgitt falsk forklaring og gitt uriktige opplysninger.

Oppga ikke ferie eller sykefravær

Bakgrunnen er at hun fra september 2014 til oktober 2015 mottok dagpenger fra Nav, men i meldekortene oppga kvinnen at hun hadde arbeidet langt færre timer enn hun faktisk hadde gjort ved sine tre arbeidsplasser.

Hun oppga heller ikke om perioder der hun hadde ferie eller sykdomsfravær.

233.209 kroner for mye utbetalt

Tiltalte møtte i tingretten til hovedforhandling 18. august. Her erkjente hun seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

På bakgrunn av opplysninger gitt av kvinnens arbeidsgivere har Nav lagt til grunn at hun jobbet 2.080 timer, men kvinnen rapporterte kun om 444 arbeidstimer til Nav.

Det førte til at kvinnen i perioden fikk utbetalt 233.209 kroner mer enn hun hadde krav på, ifølge dommen.

Kvinnen erkjente forholdene som var beskrevet i tiltalebeslutningen, men mener hun ikke har opptrådt forsettlig, og at hun ikke har hatt til hensikt å svindle Nav.

Ikke tidligere straffet

Tiltalte informerte om at hun ønsker å gjøre opp for seg, og at hun har begynt å betale tilbake beløpet hun skylder staten.

Retten mente ifølge domspapirene at det var formildende at kvinnen ikke er straffet tidligere, og at hun har begynt tilbakebatelingen av beløpet hun skylder Nav.

Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, hvorav 45 dager var betinget. Retten endte altså med å gi en dom på fengsel i 60 dager, hvorav 45 dager er betinget.