Færre politistillinger i Nordland

Siden januar 2014 har det kommet 1882 nye stillinger i politiet. 920 av disse har kommet i de nasjonale særorganene, mens 962 av stillingene er opprettet ute i politidistriktene. Det meldte VG søndag.

Store avstander

Finnmark har fått 16 nye politistillinger de siste tre årene, Oslo har fått 207. Ifølge politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, skal hver tjenestemann i hennes distrikt dekke et område på 300 kvadratkilometer, hver patrulje et område på 600 kvadratkilometer.

– Det er forutsatt at alle er på jobb samtidig, og det skjer jo ikke. Det er enorme avstander. Ja, du kan si at det ikke skjer noe, men skal vi ha et likt polititilbud over hele landet, må det gjelde beredskap også, sier politimesteren til VG.

Justismister Per-Willy Amundsen kommenterer dette slik:

– Valget er gjort på bakgrunn av kriminalitetsbildet. Jeg tror de fleste har forståelse for at Oslo må prioriteres høyt, da det er der det er mest kriminalitet. Særlig med tanke på utfordringer i innvandrertette bydeler, svarer justisministeren.

Overført til Troms

Nordland er det eneste politidistriktet som i dag har færre stillinger enn i 2014. Ifølge tallene VG har hentet inn har politidistriktet fått tilført to juriststillinger, men har 22 færre politistillinger og 39 færre sivile stillinger. Nedgangen i Nordland forklares med at de ansatte i Harstad er overført til Troms politidistrikt.

– Politiets fellesforbund har ikke de reelle tallene for hvor mange politifolk Nordland politidistrikt har fått, nettopp på grunn av at de som før satt i Harstad nå har gått over til Troms politidistrikt i reformen. Men nå som vi er i gang med å orgnaisere hele politidistriktet om ser vi at vi ikke har nok folk til å fylle alle funksjoner som vi vil ha besatt, sier hovedtillitsvalgt for politiets fellesforbund i Nordland Geir Nordkil til NRK.