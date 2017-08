Nedgang i levendelagring av torsk

Nyheter

Etter innføring av kvotebonus i 2013, som gir en aktør anledning til å fiske det dobbelte av kvota om fangsten settes i merd i minst én uke, har det vært en stor økning innenfor levendelagring av torsk.

Mens det i 2015 og 2016 ble levert et rekordhøyt kvantum levendefangst, i fjor nærmere 6600 tonn, ligger det an til nedgang i år. Det skriver Kyst og Fjord.

God ferskfiskpris

Ifølge fiskeriavisen er det hittil i år satt 5700 tonn torsk i merd, og trolig vil ikke tallet stige noe særlig, da hovedsesongen er over. I år har 17 fartøy vært med på fisket, mot 25 i fjor.

– Årsakene til at færre båter har levert fisken levende i år er flere. God pris på vanlig fersk torsk er noe av årsaken, men det handlet også om at mange ble værhindret i starten av sesongen, i tillegg til at mange også hadde pelagiske kvoter de prioriterte å ta før de kom seg i gang med torskefisket. Da var det nok mange som fikk knapp tid til å ta torskekvota, og som dermed prioriterte å fiske på vanlig måte, sier Charles Aas i Norges Råfisklag til Kyst og Fjord.

Han sier at tallet egentlig er høyere, da flere fangster er slaktet umiddelbart ved lossing uten at det utløser kvotebonus, og dermed ikke er med i statistikken.

Ikke bekymret

Lisbeth Reinholdtsen ved Fiskeriparken på Myre, som er leder for bedriftsklyingen Arena Torsk, lar seg ikke bekymre over nedgangen.

– Flere har prøvd seg, og noen har falt fra. Det anser vi som helt naturlig i en tidlig utviklingsfase som levendefiske er inne i. Kvotebonusen kompenserer dels at levendefiske tar lengre tid og gir høyere fangstkostnader enn ved tradisjonelt fiske. Vi har en god kvotestatus i de aller fleste fiskerier, og i år har for eksempel sildekvoten gått betydelig opp. Da blir tiden en knapphetsfaktor for en del fartøyer, sier Reinholdtsen til Kyst og Fjord.