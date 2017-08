Samskips Nor Lines-kjøp gikk gjennom

Nyheter

Konkurransetilsynet stanset i april Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines AS. Tilsynet pekte på liten konkurranse i markedet for transport av frossen fisk, og mente konkurransen og kvaliteten i fisketransportmarkedet be dårligere hvis islandske Eimskip, med kontorer på Sortland, kjøpte opp Nor Lines.

I juli ble det kjent at Samskip, som har hovedkontorer i Nederland - men ble først etablert på Island, kjøper godsrederiet fra Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD). Det med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

I dag ble det klart at konkurransetilsynet godkjenner avtalen. Det melder Samskip på sine nettsider.

«Konkurransetilsynet har informert Samskip at kjøpet av all aktivitet forbundet med Nor Lines AS er klarert», heter det i ei pressemelding på Samskip.com.

I juli ble det altså avtalt et kjøp til en verdi av 110 milioner Euro. Transaksjonen er ventet å gå gjennom innen et par dager.

– Veldig fornøyd

Ásbjörn Gíslason, Chief Executive Officer, Samskip Logistics sier følgende.

– Vi er veldig fornøyd med at det norske konkurransetilsynet har klarert kjøpet av Nor Lines. Det representerer en en stor mulighet for Samskip og er en naturlig og viktig utvidelse av vår shipping logistikk i Norge for å bedre tilbudet vårt til kundene.