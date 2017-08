Følg oljedebatten på VOL

Nyheter

I en undersøkelse utført av InFact på vegne av NRK fikk de spurte spørsmål om om de tror olje- og gassvirksomhet utenfor kysten vår vil gi lokale ringvirkninger.

Undersøkelsen var satt opp slik at 1 viste at man ikke trodde det ville gi lokale ringvirkninger i det hele tatt, så økte det via 2, 3 og 4 opp til fem for i svært stor grad å påvirke lokalt.

Undersøkelsen viste i følge NRK følgende:

Lokale ringvirkninger:

1: Ingen grad overhode: 14,6 prosent

2: 16,6 prosent

3: 15,8 prosent

4: 12,8 prosent

5: I svært stor grad 22,1 prosent.

Vet ikke: 18,1 prosent.



Kveldens debatt finner sted i Henningsvær i Lofoten og i panelet sitter blant andre klimaminister Vidar Helgesen (H), Une Bastholm (MDG) og klimapolitisk talsperson i Ap, Terje Aasland.

Det vil også være flere lokale politikere til stede, deriblant Mona Fagerås /(SV), Wilfred Nordlund (Sp), Ida Gudding Johnsen (V) og tidligere Hadsel-ordfører, Kjell-Børge Freiberg.

Han sier mener oljevirksomhet utenfor LoVeSe vil gi lokale ringvirkninger.

– Det vil det stilles krav om. Historien har vist at ingen er så god til å omsette muligheter til trygge arbeidsplasser, som nordlendingene.

– Mitt utgangspunkt for debatten vil være å synliggjøre hvor store verdier som kan skapes lokalt, sier Freiberg, som møter til debatt i Lofoten kveld.

Debatten starter på NRK1, Nrk nett samt VOL klokken 20:00.