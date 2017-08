Fem fredsprisvinnere mot oljeleting i nord

Nyheter

Shirin Ebadi (nobelprisvinner 2003), Tawakul Karman (2011), Mairead Maguire (1976), Rigoberta Menchú Tum, (1992), Jody Williams (1997) har undertegnet et brev til Erna Solberg (H) og Jonas Ghar Støre (Ap), der de ber dem om å se forbi olje og gass.

«For å sikre barn og barnebarn en fremtid de kan være stolte av».

Nobelprisvinnerne, som er med i gruppen, The Nobel Women’s Initiative, viser til Parisavtalen og mener at tiden er inne for et modig klimalederskap.

– Som vinnere av Nobels fredspris har vi en spesiell forbindelse til Norge. Alfred Nobel følte sterkt at nordmenn legemliggjorde forståelsen av fred, likhet og rettferdighet. Nå appellerer vi til disse verdiene, heter det i brevet.

Nobelprisvinnerne skriver også at ny produksjon av fossile drivstoff er en farlig avsporing som bare undergraver viktigheten av en rask omstilling, og i stedet forlenger de tragiske følgene for ressurser og for klimaet.

De ønsker permanent beskyttelse av de sårbare havområdene i Barentshavet, som av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bellona-leder Frederic Hauge er begeistret over utspillet.

– Våre statsministerkandidater bør absolutt lytte til disse kloke stemmene. Som de skriver: Her har Norge en mulighet til å gå foran og bli et godt eksempel for alle andre oljeproduserende land. Vi har også et særlig ansvar som en forvalter av den sårbare naturen i Arktis, skriver Hauge i en epost til NTB.

(©NTB)