Henlegges uten opplysninger

Nyheter

Det var kvelden søndag 13. august at det mulige innbruddet skal ha funnet sted. Det ble da oppdaget ei knust rute like ved låsen på inngangsdøra.

Styrer i Måsungen Barnehage, Annette Nybrott, ble oppringt og dro til barnehagen for å se. Hun uttalte da at hun ikke kunne se at noe var fjerne fra bygget.

Det er vanskelig å si om dette er et forsøk på innbrudd eller om det er et uhell, skrev hun i en epost til Andøy kommune.

Ordfører Jonni H. Solsvik skrev et brev til lensmannen i Andøy at han på vegne av Andøy kommune ville anmelde det mulige innbruddet og begjære påtale samt krav om erstatning for knust rute.

Den saken er informert som et mulig innbrudd. De hadde ryddet og ordnet før vi var der og fikk se. Saken kommer nok til å bli henlagt med mindre vi får opplysninger vi ikke har fått til nå, opplyser lensmann i Andøy, Lill Pettersen.