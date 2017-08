Nyheter

Først ut er Kjell-Børge Freiberg, som er Fremskrittspartiets listetopp i Nordland. Han har vært ordfører i Hadsel i åtte år, frem til valget for to år siden. Etter det ble han statssekretær i Olje- og energidepartementet, og i den jobben var han frem til det i vinter ble klart at han stiller til stortingsvalget.

Kjell-Børge Freiberg kan du møte mandag 4. september fra klokken 12 til 13.