Ruster opp sykehjem og omsorgsboliger

Nyheter

Aasvik med første spadetak for nye omsorgsboliger Hadselordfører Siv Dagny Aasvik tok det første spadetaket for de tjue nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

– Hadsel Eiendom Kf overtok ansvaret for formålsbyggene i sommer. Vi har nå meldt inn (medio juli) forespørsler om tilskudd til oppgraderinger på Stokmarknes Sykehjem, Riarhaugen Omsorgssenter og Innlandet Omsorgssenter, melder Hadsel kommune i en pressemelding.

Administrasjonen har hatt dialogmøte med husbanken i Bodø og er nå i gang med å fremskaffe tilleggs/endringsopplysninger for å imøtekomme noen forhold som husbanken har påpekt.

Ifølge pressemeldingen vil noen endringer mest sannsynlig forekomme i forhold til innmeldte prosjektbeskrivelser. Endelig søknad sendes når kommunen er omforent med Husbanken.

– Positive ringvirkninger

De utbedringene, og standardhevingstiltakene som vil bli gjort vil få positive ringvirkning for beboere, pårørende og ansatte, mener kommunen.

– Forhåpentligvis vil etterisolering og nye vinduer gjøre at det nå er slutt på at det må nødtiltak til får å holde «varmen» på Stokmarknes sykehjem når det er heftige frostperioder. Øvrige innvendige forbedringer og oppgraderinger vil gi bedre inneklima og ikke minst overrislingsanleggene vil gi bedre brannsikkerhet. Oppgradering av bad er også kjærkomment sett opp mot renhold og smittehygiene. Det vil bli hyggeligere og bedre omgivelser for både beboere og ansatte. Arbeidsmiljømessige forbedringer med oppgradering/nye baderom og kjøkken.

Estetisk

Enøk-tiltakene er også kjærkomment for å bedre driften.

– Byggene oppgraderes til bedre standard, etterisolering, ny kledning, ny belysning noen plasser, melder kommunen. På Stokmarknes vil vi legge vekt på å estetisk tilpasse kledningen til det nye HDO bygget samt sykehuset.



Rask respons

Kommunen går også langt i å skryte av Hadsel Eiendom.

– I en slunken kommunekasse er den raske responstiden fra Hadsel Eiendom KF, for å komme i posisjon for tilskudd til dette arbeidet, svært positiv. Det at det er utarbeidet en oversikt over tilstanden på formålsbyggene med prissettinger for tiltak gjorde at vi raskt kunne lage søknader sier styreleder i Hadsel Eiendom og varaordfører Kurt Jenssen og legger til.

– All ære til Frank Dahlberg, fagleder i Hadsel Eiendom KF, som har jobbet frem dette grunnlagsmaterialet. Vi er også takknemlig for at det er satt av investeringsmidler i kommunens budsjett, som gjør at vi kunne hive oss rundt så raskt. Takk til både økonomisjef og rådmann for positivt samarbeide.

Pakke

Når det heldøgnsbemannede omsorgsboligprosjektet står ferdig høsten 2018 og oppgraderingene av Stokmarknes Sykehjem, Riarhaugen - og Innlandet omsorgssenter er ferdig, er et stort etterlengtet løft innen omsorg tatt, sier det i pressemeldingen.

– Men det står nye prosjekter i kø. Vi avventer utarbeidelsen av ny omsorgsplan for Hadsel og de føringer som fremkommer der vil få konsekvenser for det videre arbeidet, avsluttes det.