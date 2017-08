Mindre regn

Nyheter

I alle fall om vi skal tro på meteorologene ved Yr.no.

Her spås det at dagen starter med noe regn, men at de tyngre regnværsskyene passerer forbi oss i løpet av morgenen og at vi får noe tørrere vær i løpet av dagen.

Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 11 grader.

Tekstvarsel Nordland:Vestlig frisk bris på kysten, natt til torsdag liten kuling lengst nord, fra torsdag ettermiddag bris. For det meste skyet, regnbyger.

Tekstvarsel Troms:Vestlig opp i frisk bris, på kysten liten og til dels stiv kuling, torsdag ettermiddag minkende, torsdag kveld bris. For det meste skyet, regnbyger.