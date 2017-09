Nyheter

Lørdag får vi oppholdsvær, med temperaturer på rundt 12-13 grader i Vesterålen, ifølge værtjenesten Yr.no.

Det blir bare delvis skyet på dagtid, slik at det er gode sjanser for at sola titter frem utover lørdagen. På kvelden vil vesterålshimmelen skye mer over.

Vindmessig blir for det meste lett bris på kvelden, ellers lite vind resten av døgnet.

Etter en ganske grå helg kan vi imidlertid se frem til godvær i starten av neste uke, ifølge meteorologene (for våre abonnenter).