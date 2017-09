Måling: Nordland Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid

Nyheter

Infact har laget en fylkesmåling fra Nordland på oppdrag fra VG.

Her straffes Ap, Høyre og Frp etter forliket om Forsvarets langtidsplan (LTP). Til sammen stuper partiene med 18 prosentpoeng, og av av disse straffes Ap hardest med 8,6 prosentpoengs tilbakegang og tap av to mandater.

Sp er nest størst på VGs måling og får to faste representanter fra fylket.

– Det er sjeldent én sak som tipper valget, men Forsvaret er en viktig grunn til at vi gjør det sterkt. Det prøves å sendes ut et budskap om at langtidsplanen, som Høyre, Frp og Ap laget, styrker Forsvaret i nord, men de aller fleste her opplever at det ikke stemmer, sier førstekandidat Willfred Nordlund i Nordland Sp.

Rødgrønn fremgang

Tallene spriker delvis blant meningsmålingsbyråene, men i VGs fylkesvise målinger stuper Høyre på sin hjemmebane Vestlandet, samt at Ap gjør det dårlig i Nord-Norge. Tradisjonelt har landsdelen vært en Ap-høyborg.

– Mange velgere er ennå usikre. Vår jobb er å mobilisere disse ut valgkampen. Samtidig viser målingen at folk i Nordland ønsker et regjeringsskifte, skriver partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, i en epost til VG.

Frp taper nemlig ett mandat, mens SV tar ett.

På spørsmål fra VG er nordlendingene også spurt om hvem de vil ha som statsminister. Her svarer 49,5 prosent at de vil ha Jonas Gahr Støre, mens bare 35,8 prosent vil ha Erna Solberg. Resten svarer at de ikke vet.

Småpartienes valg

Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø tror småpartiene tjener på tydelighet.

– Konfliktlinjen mellom sentrum og periferi har vært dominerende i denne valgkampen. Den er det enda lettere å mobilisere på i Nord-Norge, der avstandene er svært store. Vinneren blir da Sp, og til en viss grad SV, sier stipendiat Stein.

– Hvis du er veldig opptatt av enkelte saker, enten det er oljeboring eller motstand mot regjeringens reformer, da er det lettere å velge de som er klarest i motstanden. Altså velge originalen fremfor kopien, mener Stein.

Ap åpner for Andøya

Ap, Høyre og Frp har bestemt at Andøya flystasjon skal legges ned, men Aps Eirik Sivertsen åpner for å gå gjennom grunnlaget for beslutningen på nytt.

– Allerede da langtidsplanen for Forsvaret ble lagt frem ble det stilt spørsmålstegn ved beslutningsgrunnlaget. For oss var det viktig å få inn merknaden om at grunnlaget måtte kvalitetssikres og at regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget dersom det ble vesentlige endringer, sier Sivertsen til VG.

Sivertsen sier at regjeringen ikke gjorde dette og at Ap stolte på grunnlaget.

Samtidig mener han at det i ettertid kom mange spørsmål og påstander som han mener ikke har blitt tilfredsstillende besvart av regjeringen.

– Nå hersker det mye tvil om beslutningsgrunnlaget. Når vi kommer tilbake i regjeringskontorene vil vi gå inn i materialet og se om grunnlaget fortsatt er til stede. Dette er ikke en omkamp, men vi må se om grunnlaget beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon ble fattet på er korrekt og godt nok, sier Sivertsen.