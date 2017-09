Innholdsrik jazzfestival

Nyheter

I starten var det mye lokale band som spilte, nå har det utviklet seg til å bli en skikkelig festival, som vesterålinger vet å sette pris på.

I tillegg til sine kjente og kjære konserter på Kulturfabrikken, i kirka og Ekspedisjonen har de i år noen nyskapninger. Det blir jazz på Skarstein med Sebastian Haugens musikk, inspirert av naturen i Andøy, Boknabajazz i Holmøy Maritimes nye lokaler på Holmen og jazz på turlagsstua er nytt av året.

Barn og unge

Jazzfestivalen har flere arrangement for barn og unge. Hvert år har de over 2000 barn på en av sine konserter. Blant annet er det en historiefortellende konsert om en gjøkunge som forlater redet og legger ut på en musikalsk oppdagelsesferd. Musikken er fremført og skrevet av sanger og låtskriver Andrea Rydin Berge, sammen med seg har hun jazzmusiker Sebastian Haugen-Markussen. De spiller også under Moldejazz i år.

I år blir også Ola Bremnes sammen med Linda Lillevik og Dagfinn Bakke å se på Kulturfabrikken. De har et prosjekt hvor Lillevik har stått for tekster, Bremnes for melodi og Bakke har illustrert historien, som er basert på det klassiske nordnorske sanger «Skarvene fra Utrøst». De tar med seg Terje Nohr på gitar, Petter Undstad på bass, Arnfinn Bergrabb på trommer og Pål Bakkesjø på piano.

Det blir også ungdomskonsert med bandet Virkelig. Og det blir flere landskjente og lokale artister. Blant er plateaktuelle og allsidige musiker Pål-Are Bakksjø tar med seg Ole Marius Sandberg og Stein Inge Brækhus. Oslobaserte Aimins for Enkire, som har vunnet urørt kommer. De er en eksplosiv duo som spiller progresiv fuzzpop. Det blir kirkekonsert med Tore Johansens messe Shine on them, og Vesterålen storband kommer for å underholde.

Landskjent og lokalkjent

Vesterålen Storband kommer. De har med seg Kåre Nymark. Anneli Drecker kommer også. Hun er kjent som vokalist i tromsøduoen Bel Canto, og har samarbeidet med Röyksomm og A-ha.

Gjermund Andreassen skal ha en liten sjangerløs kabaret, der noen kanskje vil kjenne seg igjen i låtene. Tekstene er både alvorlige, fjåsete og preget av skjemt, alvor, sorg og fornøyelighet.