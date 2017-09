Spiller på Skarstein

Nyheter

Det er Sortland Jazzklubb som har et tett samarbeid med Skarstein grendehus og Teaterklubb 81 som dermed gjør at det i år skjer ting i Andøy i forbindelse med Sortland Jazzfestival.

Sebastian Haugen har aner fra Skarstein, og det er dermed der konserten kommer til å foregå. Under konserten på Skarstein kommer han til å ha med seg Anders Lønne Grønseth på saksofon, Kjetil Jerve på piano og Tore Sandbakken på trommer.

Tilknytning til Andøy

Haugen debuterte i år med album, og siden han har noen av sine beste sommerminner fra farens fødehus på Skarstein i Andøy og stedet er fortsatt viktig for han. Dermed ble plata dedikert til øya.

Sebastian har vært bosatt i Oslo hele livet, men har siden barndommen kjent en tilhørighet til Nord-Norge.

– Musikken hans er inspirert av naturen og kulturen i Andøy, og låtene skildrer hver sin historie om et sted, fenomener eller hendelser fra Andøy. Låtene har fått navn som Fyret, Nordlys og Yttersida, sier Steinar Kjeldsen i Sortland Jazzfestival.

Festival for regionen

– Jeg håper gjerne det kommer folk fra alle kommuner i regionen. Selv om vi har Sortland i navnet, så ønsker vi å ha en festival som samler regionen, mener han.

Elin Johansen i U/L Vårbud synes det er flott å få en konsert i Skarstein grendehus.

– Det er artig at noen som har tilknytning til plassen skal holde konsert her. Det skjer med jevne mellomrom at det er konsert her.