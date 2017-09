Felles valgvake i Andøy

Nyheter

Det er første gang på veldig mange år det er arrangert en stor felles valgvake på Andenes. Det blir å foregå på Riggen restaurant.

Arrangementet er tverrpolitisk, og åpent for alle som ønsker å komme.

Jeg snakket med Geir Maan på Riggen forrige uke. Allerede da var vi i gang med å få til en valgvake der vi alle kunne samle oss, sier Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon.

Bevar Andøya Flystasjon har fått med seg Svein Spjelkavik og Yngve Laukslett for å få til et slikt arrangement.

Det blir mulig å kjøpe mat og drikke, og så skal vi rigge opp storskjermer. Vi har lånt hele Riggen, så det er plass til mange, så vi håper at flest mulig ønsker å samle seg denne kvelden, opplyser Flobergseter.

Dørene åpnes klokken 1930, og de kommer til å holde på til valget er klart. Flere mediekanaler har vist interesse for arrangementet, og NRK har bekreftet at de kommer. Det blir mulig å kjøpe både mat og drikke underveis.

Det er fint å kunne samle seg med tanke på alt vi har vært midt i den siste tiden, og det har ikke vært et så spennende valg for Andøy på ganske lenge. Vi vet også at Kristian Leerstang Sørensen i Bevar Andøya Flystasjon skal være med på Senterpartiets valgvake i Oslo, avslører hun.