Hareide freder Solberg, men ikke i fire år

Nyheter

Gitt at det blir borgerlig flertall og statsminister Erna Solberg (H) foretrekker å fortsette i regjering med Frp, blir det uten noen som helst form for avtale som gjør KrF til et støtteparti, slår Hareide fast overfor Vårt Land.

Men det betyr ikke at KrF aktivt vil bidra til en blåblå avgang valgnatten.

– Det er naturlig at Erna fortsetter. Når vi har pekt på henne som statsministerkandidat, blir det rart å felle henne etter valget, også dersom hun velger å bli sittende med Frp, sier KrF-lederen.

- Ingen garantier

På spørsmål om hvor lenge han vil frede Fremskrittspartiet i regjering, sier Hareide at det er opp til den politikken en slik regjering vil legge fram.

– Hvis de åpner Lofoten og Vesterålen, freder vi ingen. Selv om det ikke har vært oppe i den nye stortingsgruppa, kan jeg ikke tenke meg at vi vil støtte det. Vi gir ingen borgerlige garantier for fire år, sier Hareide.

KrF-lederen sier at partiet er beredt til å forhandle om et statsbudsjett med en Høyre-Frp-regjering dersom de blir invitert. Her vil KrF holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet. Hareide peker videre på kampen mot sorteringssamfunnet og på klima som viktige KrF-saker.

- Sjanseilas

Hareides resept er til forveksling lik analysen som tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik ga under Arendalsuka. Der slo han fast at KrF neppe ville inngå en ny samarbeidsavtale selv om det blir borgerlig flertall

– Da vil det kunne bli slik at Erna styrer videre med Frp alene. Og det er risikabelt. Det er ikke sikkert en regjering med tyngdepunktet så langt mot høyre holder perioden ut. Det blir en sjanseseilas, framholdt Bondevik.

Men at Støre blir statsminister dersom dagens regjering blir tvunget til å gå av, er slett ikke sikkert, mente den tidligere KrF-lederen.

– Hvis regjeringen skulle falle i løpet av perioden, så vil jo KrF og Venstre kunne si at de vil at Erna skal fortsette. Det kan skje ved å ta de to partiene inn i regjering, noe som vil gi Frp et dilemma. For alternativet til å støtte en slik regjering, er å bidra til å innsette Støre, sa Bondevik.