Andværing er ansatt som ny havnesjef i Sortland

Nyheter

I et ekstraordinært havnestyremøte fredag ble ny havnesjef ansatt. Pressen fikk ikke overvære møtet.

Det var 22 søkere til stillingen, som nå har gått til Rune Monrad fra Andøy.

Det opplyser styreleder i Sortland havn, Karl-Erling Nordlund, pressen om etter møtet.

– Av de som hadde søkt, anså vi han som best kvalifisert med tanke på de tingene som vi vektla: å få inn folk som hadde erfaring fra utviklingsprosjekt som kunne påta seg å videreutvikle Sortland havn som regional havn for Vesterålen, og samtidig være servicehavn for Sortland, sier han.

Monrad tiltrer i stillingen 1. november.

– Han har bakgrunn fra maritim næring og logistikk, samt transport, strategi og drift. Han har også hatt lederansvar, men i privat næringsliv, sier Nordlund.

Han er glad for at den lange prosessen med å få på plass havnesjef er over.

– Det føles veldig godt. Det har tatt lang tid, men det har kommet mye bra ut av den jobben som har vært gjort i den tida. Styret har jobbet mye med rolleavklaring mellom havnesjef og driftssjef, og i dialog med ansettelseskonsulenter og kandidatene har vi sett at de har satt pris på dette, sier Nordlund.

Da Geoffrey J. Armstrong ble avskjediget som havnesjef ved Sortland havn i april i fjor, ble driftssjef Einar Glad Hansen etter hvert konstituert som havnesjef. Den opprinnelige planen var at han skulle være konstituert i stillingen til 1. juni i år, før det senere ble utvidet til å gjelde for resten av 2017.

Nordlund understreker at havnestyret er svært fornøyd med den jobben de ansatte i havna har gjort.

– De har kjent trykket, da vi har hatt redusert bemanning. Vi er veldig godt tilfreds, de har strekt seg langt.