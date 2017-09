Nyheter

Sauene har vært observert flere steder på Andenes i over en uke. Det har kommet flere reaksjoner på Facebook, der noen spør hvor sauene kommer fra, mens andre håper på å slippe å klippe plenen selv.

Det er stor misnøye blant beboerne, spesielt de med barn, om at sauene legger i fra seg avføring der barna ferdes. Noen kan også melde om at sauene til nå for det meste har holdt trafikkreglene og krysset gata over fotgjengerfelt.