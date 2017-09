SV og Audun Lysbakken utrop til valgkampens vinner

Nyheter

– KrF er taperen i denne valgkampen. Partiet har ikke lyktes med å få fram egne saker, sier Guri Størvold i analyse- og rådgivningsselskapet Zynk til NTB.

Den tidligere Sp-rådgiveren mener KrF har drevet dobbeltkommunikasjon ved å avvise et samarbeid med Frp, samtidig som partiet støtter en regjering der Frp inngår.

– Knut Arild Hareide har lenge hatt en tøff jobb i spagaten mellom dem som ønsker fortsatt borgerlig samarbeid og dem som heller ønsker tettere samarbeid med Ap og Sp, sier hun.

Vanskelig jobb

Tidligere Ap-rådgiver Sindre Beyer i Try er enig i at KrF har levert en svak valgkamp, i likhet med Venstre. I tillegg peker han på eget parti.

– Selv om noe av nedgangen kan ha blitt hentet inn de siste dagene, vil Ap sikkert selv oppsummere valgkampen med å slå fast at det ikke gikk som det skulle. Det er vanskelig å finne én enkelt årsak til hvorfor, sier han.

Roger Sandum, som i mange år var rådgiver for SV-leder Kristin Halvorsen, er enig i at Ap kom skjevt ut. Han mener partiet ikke traff med virkelighetsbeskrivelsen sin og framsto som uklare. At Støre har levert gode debatter gjør likevel at han ender med å peke på KrF som valgkampens taper.

– KrF har vært høyst uklare på spørsmål om regjeringskonstellasjon og har slitt med sin del av ansvaret for at Frp er i regjering. Hareide har framstått som usikker i debattene og har ikke klart å ta eierskap til viktige verdisaker, sier Sandum.

– Lite synlige

Også tidligere Frp-rådgiver André Kolve mener Venstre og KrF har gjort en svak valgkamp.

– Partilederne har vært lite synlige, og når de har vært i mediene har det i stor grad oppstått en debatt i etterkant knyttet til forvirring og uklarhet rundt budskap og standpunkt, sier Kolve, som nå er seniorrådgiver i Gambit Hill Knowlton Strategies.

Sjefredaktør Åshild Mathisen i Vårt Land var rådgiver da Knut Arild Hareide var miljøvernminister. Hun mener KrF og Ap ikke har klart å utnytte velgernes interesse for verdier og ideologi.

– Norske og kristne verdier er blitt et tema i valgkampen, men KrF har ikke maktet å svare på dette. Heller ikke Ap har klart å løfte den ideologiske samtalen, sier hun.

SV på topp

Tidligere søndag ble Audun Lysbakken og SV utropt til valgkampens vinner av Kampanjes valgkampjury.

– Partiet har tatt klærne til Arbeiderpartiet og fylt det store rommet som åpnet seg på venstresiden da Ap flørtet med KrF, heter det i jurybegrunnelsen.

Også blant eksrådgiverne NTB har snakket med, trekkes SV fram som valgvinner. Soleklart, ifølge Størvold.

– SV har gått fra å være nærmest avskrevet som parti til å stå fram som et tydelig politisk alternativ med en partileder i storform, sier den tidligere Sp-toppen, som mener SV har reist seg som en fugl føniks fra asken.

Rådgiverne peker også på at Senterpartiet ligger an til å gjøre et godt valg, men viser til at framgangen i hovedsak kom før sommeren og at medvinden nå synes å ha avtatt noe.

Åshild Mathisen i Vårt Land mener Frp, Rødt og MDG har utmerket seg positivt i tillegg til SV. Beyer og Kolve peker også på Fremskrittspartiet.

– Uavhengig av hva man måtte mene om ordbruk og retorikk, har Frp klart kunststykket å få alle andre partier til å snakke om ett av sine fremste saksområder, sier Kolve.

(©NTB)