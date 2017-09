Alle norske SAS-flygere kan bli tatt ut i streik fra torsdag

Nyheter

Mandag morgen ble det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat, og motparten NHO Luftfart/SAS. To piloter er tatt ut i streik, og fra torsdag morgen trappes streiken ytterligere opp ved at alle norske SAS-flygere tas ut i streik.

– Streiken vil ramme all rutetrafikk, melder Parat og Norsk Flygerforbund i en pressemelding mandag morgen.

Arbeidsavtalen er det største stridstemaet. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.

Norsk Flygerforbunds forhandlingsleder Jens Lippestad sier SAS har vist en manglende vilje til å komme pilotene i møte.

– SAS kunne unngått streik dersom de hadde gitt oss samme betingelser som våre kolleger i Danmark og Sverige, med nasjonale tilpasninger. Dette er svært provoserende. Vi kan ikke akseptere denne splitt- og hersktaktikken til SAS, sier Lippestad.

– Vi er opptatt av at selskapet skal lykkes, og har derfor stilt moderate krav. Det eneste vi krever er et lønnsoppgjør på linje med andre, et par helger fri i måneden og trygge arbeidsplasser, sier Lippestad.

SAS og NHO er svært skuffet.

– Vi er veldig skuffet. Vi hadde på bordet krav som går langt utover det andre grupper i årets oppgjør har fått, og langt utover det SAS-pilotene i Sverige og Danmark har akseptert, sier Lothe til NTB.