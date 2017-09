Nyheter

For vi er på jobb ut over kvelden og natta for å gi deg det siste fra valgdagen og natta.

Vi vil gi deg en oversikt over hvordan ståa er og vil gi deg saker om prognoser og utfall fra klokken 18:00 i ettermiddag.

Dermed er det bare å sette på kaffen, ha refresh-knappen klar og følge valget her med oss på VOL i dag.

Vi ønsker alle et godt valg.