Velger for første gang

I løpet av valgdagen har flere vært innom valglokalene i Andøy. En av de som var innom valglokalet på Andenes er Christer André Lund. Han er førstegangsvelger.

– Det blir veldig spennende. Det har vært en heftig valgkamp i år, og det har vært mye her i Andøy med Andøya Flystasjon. I tillegg er det å opprettholde næring og arbeidsplasser væt viktig for meg, sier han.

Kontrollørene på valglokalene på Andenes kan fortelle at det har vært mange innom på valgdagen.

– Det har vært mange førstegangsvelgere her i år, jeg synes det er kjempefint at de engasjerer seg, sier Elin Mortensen.

– Jeg tror det er vanlig for tiden at de unge er engasjert. Vi har hatt barneskolen og ungdomsskolen på besøk her. Lærere har tatt dem med innom for å vise. Det har nok mye å si at lærere engasjerer, mener Rita Nilssen.

– Det at det har vært mye engasjement rundt Andøya Flystasjon tror jeg også har noe å si her i år, sier Brita Steffensen.