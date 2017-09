Nyheter

Det melder selskapet selv om i en pressemelding.

De har over lang tid hatt forhandlinger med Sparebank1 Nord-Norge om gjeldssanering, men de har ikke ført fram. Styret har derfor vurdert at det ikke er grunnlag for videre drift i selskapet.

Bømyr Eiendom er eiendomsselskapet som leier ut arealer og bygninger til NorLense. Konkursen vil ikke svekke driften i NorLense. Utleie til NorLense overtas av nye eiere når dette kommer på plass etter bostyrets behandling.

Saken oppdateres.