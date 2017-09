– Arbeiderpartiet er inkonsekvent i miljøpolitikken

Nyheter

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tirsdag til NTB at han kan samarbeide med regjeringen om dette. Sammen med Høyre og Frp er det flertall for en konsekvensutredning i en bit av de sårbare områdene kjent som LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja).

– Hvor er logikken?

Bellona påpeker at Ap i valgkampen gikk mot avfallsdeponi på Brevik i Telemark på grunn av lokal motstand. I Lofoten er alle kommunene og flertallet i befolkningen imot oljeutvinning, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

– Hvor er logikken? Om Støre mener alvor med å ta lokale hensyn, kan han og Ap aldri støtte en konsekvensutredning, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Oljebransjen ber Ap, Høyre og Frp levere om Lofoten-olje Det er viktig å komme i gang med en konsekvensutredning av oljeaktivitet i Lofoten, understreker Norsk olje og gass, som ønsker Aps signaler velkommen.

– Nitrist

Han mener ønsket om å gå sammen med Høyre og Frp viser hvor ille Arbeiderpartiets miljøpolitikk har blitt.

– Det er like nitrist som det er skremmende at dette er det første politiske Støre gjør etter valget, sier han.

Aps landsmøte gikk i vår inn for å utrede konsekvensene av olje- og gassvirksomhet i et område sør for Lofoten (Nordland 6) i neste stortingsperiode.