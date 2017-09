SAS innstiller 100 avganger på grunn av mulig streik

Nyheter

– På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert ca. 100 flyginger i morgen fram til klokka 14, torsdag 14. september, opplyser selskapet på sine nettsider.

Det er innenlandstrafikken som blir hardest rammet av selskapets forberedelser – SAS-fly med svenske og danske flygere blir ikke berørt. Det gjør heller ikke charterflyginger og ruter som opereres av SAS' partnere her i landet.

Partnerne opererer en rekke mindre ruter, og blir altså ikke berørt, ifølge mediesjef Knut Morten Johansen.

Sjekk selv på nettet

– Det er et ganske komplisert bilde, og derfor helt avgjørende at våre reisende selv sjekker status for sine flygninger, sier Johansen til NTB.

Reisende som har billett med fly som blir innstilt ved en eventuell streik, blir varslet på SMS, lover SAS. Du kan dessuten besøke denne siden , skrive inn flightnummer og sjekke status for flygningen din. På denne siden kan du dessuten sjekke hvilke SAS-flygninger som går som normalt i perioden 14. til 18. september.

SAS tilbyr passasjerer som reiser til, fra, via eller innenlands i Norge å endre sine billetter gratis.

Tusenvis rammes

SAS' piloter i Norge sitter onsdag kveld i møte med arbeidsgiveren hos riksmekler Nils Dalseide for å se om det finnes en vei ut av konflikten. Bare to piloter er tatt ut i streik så langt, men Norsk Flygerforbund og ScanNor Flygeforening har varslet at streiken blir trappet opp med henholdsvis alle og halvparten av foreningenes medlemmer fra torsdag av.

Det vil si at om partene ikke blir enige, vil rundt 450 piloter være tatt ut. Etter flere planlagte opptrappinger denne uka, vil streiken ha nådd nesten full tyngde lørdag, da drøyt 550 norske SAS-piloter vil være tatt ut. Totalt har fagforeningene varslet plassoppsigelse for 588 medlemmer.

Ifølge TV 2 vil 15.000 reisende bli rammet – hver eneste dag.