Ble hentet av sønn på fest - skadet bil og bru

Det var i fjor sommer at en sortlandsmann ble hentet av sønnen sin, etter å ha vært på bar. På vei over Sortlandsbrua skal mannen ha dratt i håndbrekket på bilen, slik at føreren, hans sønn, mistet kontroll over bilen. Bilen gikk deretter over i motsatt kjørefelt, tilbake på høyre side av veien, og traff rekkverket på brua på flere steder.

Det oppsto materielle skader på rekkverket på begge sider av brua og på bilen.

Mannen møtte i retten, tiltalt for forholdet, i september i år. Han erkjente at han hadde sittet i bilen den dagen, og at hans sønn hadde kjørt bilen i høy hastighet over brua. Han erkjente imidlertid ikke å ha dratt i håndbrekket på bilen.

I retten forklarte mannen at han hadde vært ute og drukket noen øl, men mener at han ikke var stupfull. Han kunne ikke si noe om beruselsesgrad, da han ikke husker dette. I retten forklarte han at alt skjedde så fort, og var veldig traumatisk. Han husker at det var en «jævelsk ulyd» i bilen, og mente videre at dersom han hadde dratt i håndbrekket, kune det ikke utelukkes at dette hadde skjedd etter at sønnen hadde mistet kontroll på bilen. Han hevder å ha vært i sjokk, og at det er derfor han ikke husker så mye fra hendelsen.

I hovedforhandlingen i retten blir det funnet ut at det utover enhver tvil er bevist at far og sønn har kranglet i bilen, fordi faren mente sønnens hastighet var for høy, rundt 100 kilometer i timen i 60-sonen. De mener også at det er bevist at han dro i håndbrekket, slik at sønnen mistet kontrollen over bilen. Sønnen ble pådratt en kraftig hjernerystelse og ribbeinsbrudd.

Mannen dømmes i Vesterålen tingrett til å betale en bot på 9 500 kroner.