Nyheter

Flytrafikken blir gjenopptatt. De rutene som allerede har blitt kansellert forblir det. Dette rammer hverken Andøy,Skagen eller Evenes.

– Vi beklager de ulempene streiken har med ført for våre reisende og vil gjøre vårt ytterste for at de skal komme til sine destinasjoner, skriver SAS på sin nettside.