Gammelskolesalg

De fire budene er i forskjellig prisklasse og med forskjellige planer. En av de som har bydd er Mariell Amélie Lind Hansen, som i sommer blant annet holdt hagefest til inntekt for skolen. Hun har engasjert seg stort i å lage et såkalt «artist residency», der artister og folk kan møtes.

Det hele skal avgjøres i løpet av året, og i oktober får kommunestyret papirene med budgiverne.

– Vi har fått inn tre forskjellige bud med forskjellige formål. Nå må vi avgjøre hvilket alternativ vi skal gå for. Et alternativ er å rive skolen og beholde tomten. Og siste alternativ, det jeg synes er minst aktuell, er å beholde skolen og renovere det. Det er det eneste standpunktet jeg har tatt til nå i denne saken. Vi har ikke råd til å renovere det. Så er det å sette føringer til bruk og hvordan det skal se ut. De som sier det er et signalbygg har rett, mener ordfører i Andøy kommune, Jonni H. Solsvik.

– Høyest bud

Ettersom at papirene ikke er sendt ut til representantene i kommunestyret har de færreste gjort seg opp ei mening.

– Jeg har ikke tenkt på det. Jeg må få det presentert før jeg tar stilling til ei vurdering, og om vi bli å gå for formål eller høyeste bud, sier Finn Allan Westjord i Arbeiderpartiet.

– Jeg har bar sett at det har kommet inn bud, og at en av de har trukket seg. Vi har ikke snakket om det i partiet hvilken avgjørelse vi skal ta, sier Terje Vollan i Andøylista.

– Nei, jeg vet ikke, vi må se nærmere på det. Jeg har kun lest det i avisen, sier Odd Arne Andreassen.

Vil rive

Tidligere har Robert Svendsen i Miljøpartiet De Grønne foreslått å rive skolen.

Flere har tenkt at det er feil og rive, og det kan jeg være enig i. Men kommunen har hatt mange år på å gjøre noe med den, og det er ikke gjort. – Jeg tror det er viktig for kommunen å legge inn klausul på førsterett til å kjøpe tilbake om det skulle skje at den skal selges igjen, sier han til VOL.

Ga innsyn

Andøy kommune ville hemmeligholde hvem tilbyderne var, men Fylkesmannen ga Andøyposten innsyn.

Fylkesmannen i Nordland slo fast at kommunen ikke hadde hjemmel for å tilbakeholde opplysningene, og vi kan nå opplyse hvem interessentene er.

Det er kommet inn fire bud på det gamle skolebygget. To av dem er tidligere omtalt - Sander Pettersen og Gammelskolens venner, og Mariell Amélie Lind-Hansen - som har tilbudt henholdsvis 5.000 kroner og 50.000 kroner. Audhild Dahlstrøm og Conrad Haughton leverte et bud på 150.000 kroner, men har trukket seg.mens A.H. Event ved Andreas Haugen byr 500.000 kroner. Kommunen har ikke forpliktet seg til å selge til høystbydende. Dermed blir det trolig debatt om innhold, visjoner og annet før et eventuelt salg.