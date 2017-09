Svalbard: Flyttet nærgående isbjørn

Nyheter

Fredag fikk Sysselmannen beskjed om at bjørnen hadde vært inne i flere hytter, at den fortsatt kunne befinne seg inne i en av hyttene og at den kunne være skadd.

Sysselmannen rykket ut til Kapp Laila ved Colesbukta, vest for Longyearbyen, med mannskaper fra politiavdelingen, miljøvernavdelingen, en isbjørnekspert og en veterinær.

– Bjørner ble bedøvet og undersøkt. Den hadde ingen synlige skader, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Siden den hadde gjort skade på flere hytter og likevel var bedøvet, ble det besluttet å flytte den med helikopter til Nordaustlandet.

Isbjørnen er trolig den samme som tre turgåere støtte på i Colesdalen torsdag kveld.

